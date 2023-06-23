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فن

وائل كفوري يفاجئ ابنته ميشال داخل الطائرة والجمهور يتفاعل

2023-06-23 | 04:52
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وائل كفوري يفاجئ ابنته ميشال داخل الطائرة والجمهور يتفاعل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري وهو يغني لابنته ميشال من داخل الطائرة.

وفي التفاصيل، نشر وائل مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، وظهر يتحدث مع ابنته ميشال عبر تقنية "الفيديو كول"، وأهداها أغنيته الجديدة "حالف عالحب".
وأرفق وائل الفيديو بالتعليق التالي: " الضحكة اللي بتضحكيها… بعشقها".
وتفاعل الجمهور بشكل ملفت على مقطع الفيديو.
 
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فن

وائل كفوري

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