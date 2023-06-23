وائل كفوري يفاجئ ابنته ميشال داخل الطائرة والجمهور يتفاعل

رأى الفنان اللبناني سعد رمضان، أن الأمور تبدلت على الساحة الفنية، نظرا لتوجه عدد كبير من النجوم لإحياء الحفلات في الملاهي الليلية، نتيجة تراجع عدد المهرجانات والفعاليات المهمة التي كانت تقام في الفنادق الكبرى.

