أول رد من أحمد سعد على سخرية طليقته سمية الخشاب من إطلالته الأخيرة

وعلى هامش حفل توزيع جوائز ميدل إيست ميوزك أورد، قال احمد سعد إن سمية الخشاب تريد مصلحته، وعليها أن تقول ما تريده، مضيفا: "إنها ترقص على أغنيتي أكيد هي بتحب تشجعني دايمًا، وأكيد بتتمنالي الخير وإني أكون ناجح، وأكيد الناس مش عايزة تصطاد ليا الأخطاء، كلهم عايزنّي أبقى أحسن وبقيت بالفعل".وفي سياق متصل، وجه الفنان المصري اجمد سعد الشكر لكل الأشخاص الذين انتقدوا إطلالته بالقميص الشفاف، قائلا إنهم اعتبروه فردا من أسرتهم ولم يرضوا ظهوره بهذه الطريقة، اذ أشار إلى أنه شعر أنه يعيش داخل كل أسرة من جمهوره الذين هاجموه، ولذلك قرر ألا يرتدي أزياء تغضبهم.هذا وعلق احمد سعد: "ياما ناس لبست كده ولبست حاجات تانية، ولكن أنا فعلًا مش الناس اللي بتصر على الحاجات الغلط، وبطلع أقول أنا غلط طالما معجبهمش".