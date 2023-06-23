فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة والدها
فجعت الفنانة المصرية أروى جوة بوفاة والدها، يحيى أحمد قاسم جودة، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الموافق 23 حزيران.
وفي التفاصيل، أعلنت أروى عن الخبر الحزين في منشور شاركته على حسابها عبر إنستغرام: "إن لله وإن إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أبي العزيز أ/يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك، واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته".
وطلبت أروى من الجميع الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه: "نرجوا منكم الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرًا".