فنانة مصرية شهيرة تفجع بوفاة والدها

وفي التفاصيل، أعلنت أروى عن الخبر الحزين في منشور شاركته على حسابها عبر إنستغرام: "إن لله وإن إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أبي العزيز أ/ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك، واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته".

وطلبت أروى من الجميع الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه: "نرجوا منكم الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرًا".