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فن

جيسي عبدو تستذكر والدها الراحل بتأثر: نصيحة استفيدوا من وجود بيّكن حدكن

2023-06-23 | 05:51
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جيسي عبدو تستذكر والدها الراحل بتأثر: نصيحة استفيدوا من وجود بيّكن حدكن
جيسي عبدو تستذكر والدها الراحل بتأثر: نصيحة استفيدوا من وجود بيّكن حدكن

استذكرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، والدها الراحل بكلمات مؤثرة، حيث وجهت نصيحة لمتابعيها بأن يستفيدوا من كل لحظة بجانب ذويهم.

وفي التفاصيل، نشرت جيسي على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يتضمن لقطات جمعتها بوالدها الراحل، على أنغام اغنية الفنان اللبناني رامي عياش "اشتقتلك قد الدني".
وأرفقت جيسي الفيديو بالتعليق التالي: "اشتقتلك يا كل الدني يا عمري انت يا بيّي"، مضيفة: "نصيحة استفيدوا من وجود بيّكن حدكن واهتمّوا فيهن وخبروهن كل يوم قديه انتو بتحبوهن وفخورين فيهن .. وجود الأهل ما بيتعوّض".

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جيسي عبدو

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