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فن

زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها

2023-06-23 | 06:49
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زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها
زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها

فُجعت الممثلة اللبنانية زينة مكي، بوفاة عمها السيد حسين علي مكي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت الخبر في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

وأعادت زينة مشاركة منشور مع متابعيها عبر انستغرام، كانت قد نشرته في وقت سابق تحدثت فيه عن عمها وتعليقها به، اذ ظهرت في صورة برفقته، وصورة اخرى له على سرير المستشفى، حيث علقت على الصور باللغة الانكليزية، قائلة: "عمي يحارب السرطان ولم أكن على طبيعتي مؤخرًا.. لقد كان يكافح منذ ما يقرب العامين ولكن المرحلة الرابعة ليست سهلة كما كنت أتمنى أن تكون، أو ربما كنت في حالة إنكار".
وتابعت زينة قائلة: "الاقتراب منه ورؤيته كل يوم وقضاء الوقت معه.. كل هذا كان له تأثيرا كبيرا علي.. نقطة تحول حقيقية في حياتي.. لقد بدأت أرى الحياة بشكل مختلف.. أسئلتي الوجودية لا تنتهي"، مضيفة: "لم أقابل أبدًا شخصًا قويًا وقويًا مثله.. لقد علمتني روح الدعابة وأحاديثه المضحكة وقوته وحبه للحياة الكثير من الدروس، لكنهم أيضًا يحطمون قلبي إلى أشلاء".
وختمت كلامها بالقول: "أتمنى أن يشفي كل من يخوض معركة.. لا يهم ما هي تلك المعركة الشخصية.. وتذكر، كن دائما لطيفا.. نحن حقا لا نعرف المعارك الشخصية التي يمر بها الناس، بما فيهم أنا".
من جهتها، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبرت عن حزنها الشديد لدى سماعها خبر وفاة عم زينة مكي، حيث قدمت لها واجب العزاء في تغريدة على حسابها عبر تويتر، اذ قالت: "حبيبتي زينة.. زعلت كتير بس سمعت الخبر.. الله يرحم عمّك وتكون نفسه بالسما.. الله يخليلك عيلتك".
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فن و منوعات

فن

زينة مكي

نادين نسيب نجيم

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