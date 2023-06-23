امال ماهر تحتفل بتخرج ابنها الوحيد.. ما قالته مؤثر

احتفلت الفنانة المصرية آمال ماهر بتخرج ابنها الوحيد عمر ضياء، من المدرسه الإنكليزية الحديثة في مصر.

وفي التفاصيل، نشرت آمال على حسابها عبر "إنستغرام"، سلسلة صور توثق لحظات من حفل تخرج ابنها عمر، وعلقت قائلة: "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه مبروك يا حبيبي انا فخورة بيك وده اسعد يوم في حياتي".

وفي إحدى الصور، حمل ضياء والدته، التي أمسكت الشهادة ووضعت قبعة التخرج.