امال ماهر تحتفل بتخرج ابنها الوحيد.. ما قالته مؤثر

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A post shared by @amalmaherofficial
A post shared by @amalmaherofficial
وجهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة عيد الاب، عبرت من خلالها عن شوقها الكبير له.
رأى الفنان اللبناني سعد رمضان، أن الأمور تبدلت على الساحة الفنية، نظرا لتوجه عدد كبير من النجوم لإحياء الحفلات في الملاهي الليلية، نتيجة تراجع عدد المهرجانات والفعاليات المهمة التي كانت تقام في الفنادق الكبرى.
فُجعت الممثلة اللبنانية زينة مكي، بوفاة عمها السيد حسين علي مكي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت الخبر في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.