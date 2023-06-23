الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

امال ماهر تحتفل بتخرج ابنها الوحيد.. ما قالته مؤثر

2023-06-23 | 07:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
امال ماهر تحتفل بتخرج ابنها الوحيد.. ما قالته مؤثر
امال ماهر تحتفل بتخرج ابنها الوحيد.. ما قالته مؤثر

احتفلت الفنانة المصرية آمال ماهر بتخرج ابنها الوحيد عمر ضياء، من المدرسه الإنكليزية الحديثة في مصر.

وفي التفاصيل، نشرت آمال على حسابها عبر "إنستغرام"، سلسلة صور توثق لحظات من حفل تخرج ابنها عمر، وعلقت قائلة: "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه مبروك يا حبيبي انا فخورة بيك وده اسعد يوم في حياتي".
وفي إحدى الصور، حمل ضياء والدته، التي أمسكت الشهادة ووضعت قبعة التخرج.
 
مقالات ذات صلة
امال ماهر تحتفل بتخرج ابنها الوحيد.. ما قالته مؤثر

فن و منوعات

فن

آمال ماهر

مصر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سعد رمضان عن إمكانية ارتباطه: العمر مجرد رقم والدنيا نصيب
زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها

اقرأ ايضا في فن

سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل: اشتاقك بتعب
09:08

سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل: اشتاقك بتعب

وجهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة عيد الاب، عبرت من خلالها عن شوقها الكبير له.

09:08

سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل: اشتاقك بتعب

وجهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة عيد الاب، عبرت من خلالها عن شوقها الكبير له.

سعد رمضان عن إمكانية ارتباطه: العمر مجرد رقم والدنيا نصيب
08:25

سعد رمضان عن إمكانية ارتباطه: العمر مجرد رقم والدنيا نصيب

رأى الفنان اللبناني سعد رمضان، أن الأمور تبدلت على الساحة الفنية، نظرا لتوجه عدد كبير من النجوم لإحياء الحفلات في الملاهي الليلية، نتيجة تراجع عدد المهرجانات والفعاليات المهمة التي كانت تقام في الفنادق الكبرى.

08:25

سعد رمضان عن إمكانية ارتباطه: العمر مجرد رقم والدنيا نصيب

رأى الفنان اللبناني سعد رمضان، أن الأمور تبدلت على الساحة الفنية، نظرا لتوجه عدد كبير من النجوم لإحياء الحفلات في الملاهي الليلية، نتيجة تراجع عدد المهرجانات والفعاليات المهمة التي كانت تقام في الفنادق الكبرى.

زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها
Play
06:49

زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها

فُجعت الممثلة اللبنانية زينة مكي، بوفاة عمها السيد حسين علي مكي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت الخبر في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

06:49

زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها

فُجعت الممثلة اللبنانية زينة مكي، بوفاة عمها السيد حسين علي مكي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت الخبر في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023