سعد رمضان عن إمكانية ارتباطه: العمر مجرد رقم والدنيا نصيب

وفي حديث له مع "فوشيا"، عبّر سعد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة "نسيتك والله"، من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع جورج قسيس، قائلا: "كنت واثق من نجاح العمل خاصة أنني استشرت الأشخاص المقربين منّي وأبدوا إعجابهم الكبير بكلماتها ولحنها.. الحمدلله الناس على الأرض حبتها كتير وتداولتها بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي".من هنا، اعتبر سعد رمضان أن الوقت وحده كفيل بالتخفيف من وطأة آلام الحب الذي شبهه بالإدمان الذي يتلاشى يوما بعد يوم، ليصل إلى مرحلة يعتبر فيها علاقته السابقة مجرد ذكرى جميلة تبقى في وجدان وخيال الشخص المغرم، كاشفا بالمقابل عن قرار كان قد اتخذه في وقت سابق ويتمحور حول موضوع الزواج التقليدي، إلا أنه سرعان ما عاد عن قراره لقناعته أن الارتباط يبنى على أسس متينة تعتمد على القلب والعقل معا، وعلق: "سابقا تعبني موضوع أنني بعدني ما ارتبطت، ولكني اقتنعت أن العمر مجرد رقم والدنيا نصيب".