سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل: اشتاقك بتعب

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A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
استعادت الفنانة السورية ديمة قندلفت ذكريات تصوير مسلسل "ستيليتو" وشخصية "فلك" التي قدمتها في المسلسل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر "انستغرام".
رأى الفنان اللبناني سعد رمضان، أن الأمور تبدلت على الساحة الفنية، نظرا لتوجه عدد كبير من النجوم لإحياء الحفلات في الملاهي الليلية، نتيجة تراجع عدد المهرجانات والفعاليات المهمة التي كانت تقام في الفنادق الكبرى.
احتفلت الفنانة المصرية آمال ماهر بتخرج ابنها الوحيد عمر ضياء، من المدرسه الإنكليزية الحديثة في مصر.