بالفيديو- ديمة قندلفت تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل "ستيليتو"

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A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
وجهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة عيد الاب، عبرت من خلالها عن شوقها الكبير له.
رأى الفنان اللبناني سعد رمضان، أن الأمور تبدلت على الساحة الفنية، نظرا لتوجه عدد كبير من النجوم لإحياء الحفلات في الملاهي الليلية، نتيجة تراجع عدد المهرجانات والفعاليات المهمة التي كانت تقام في الفنادق الكبرى.
احتفلت الفنانة المصرية آمال ماهر بتخرج ابنها الوحيد عمر ضياء، من المدرسه الإنكليزية الحديثة في مصر.