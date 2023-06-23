بالفيديو- ديمة قندلفت تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل "ستيليتو"

استعادت الفنانة السورية ديمة قندلفت ذكريات تصوير مسلسل "ستيليتو" وشخصية "فلك" التي قدمتها في المسلسل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر "انستغرام".

وفي التفاصيل، ظهرت ديمة في الفيديو وهي تخضع لعمليات المكياج الخاص بالشخصية على أنغام أغنية تركية بدأت ديمة بالغناء معها بطريقة معبرة وسط تفاعل فريق المكياج الذين شاركوها اللحظات.

وقالت ديمة في تعليقها على الفيديو: "فلك بالكواليس".

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي الفنانة السورية ديمة قندلفت مع الفيديو وعبروا عن إعجابهم الكبير بالمسلسل وشخصية "فلك" التي قدمتها.