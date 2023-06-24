مصطفى قمر يكشف تطورات اصابته بعينه

ومازح مصطفى قمر زميله خالد سرحان، الذي تسبب بإصابته، خلال منشور جديد نشره عبر انستغرام قال فيه: "أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسة حاسس بزغللة خفيفة، منك لله يا خالد يا سرحان".
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A post shared by Moustafa Amar (@moustafa.amar)
A post shared by Moustafa Amar (@moustafa.amar)
عبرت الممثلة السورية روعة ياسين عن سعادتها بتلقي ردود فعل إيجابية بعد مشاركتها في مسلسلي "مربى العز" و "العربجي"، اللذان عرضا خلال الموسم الرمضاني الفائت.
ستُعرض قبعة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى، في مركز "أوتيل دروو" للمزادات في باريس يوم 26 أيلول المقبل بسعر اعتبره كثيرون خيالي.
وجّهت الممثلة اللبنانية رزان جمال ، بطلة مسلسل"الثمن" ، رسالة مؤثرة تزامناً مع انتهاء عرض المسلسل الدرامي.