مصطفى قمر يكشف تطورات اصابته بعينه

ستُعرض قبعة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى، في مركز "أوتيل دروو" للمزادات في باريس يوم 26 أيلول المقبل بسعر اعتبره كثيرون خيالي.