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فن

مصطفى قمر يكشف تطورات اصابته بعينه

2023-06-24 | 03:00
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مصطفى قمر يكشف تطورات اصابته بعينه
مصطفى قمر يكشف تطورات اصابته بعينه

طمأن الفنان المصري مصطفى قمر جمهوره على صحة عينه بعد تعرضه لاصابة فيها خلال تصوير فيلم "اولاد حريم كريم" مشيرا الى انها باتت بصحة افضل.

ومازح مصطفى قمر زميله خالد سرحان، الذي تسبب بإصابته، خلال منشور جديد نشره عبر انستغرام قال فيه: "أنا خفيت يا جماعة الحمد لله بس مش عارف ليه لسة حاسس بزغللة خفيفة، منك لله يا خالد يا سرحان".

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