رسالة مؤثرة من رزان جمال لـ باسل خياط

وكتبت رزان في رسالتها: "مع نهاية آخر حلقة بدّي إكتب كلمة شكر من القلب، بدّي أشكر المنتجة سارة دبّوس على الفرصة الرائعة يلّي عطيتني ياها وعلى ثقتها فيّي، والمخرج فكرت على شغله معي. كلنا شفنا قدّيه إنت كنت مخلص لهيدا العمل وقدّيه تعبت واشتغلت عليه".

وتابعت رزان: "بدّي إشكر زملائي بالعمل باسل خيّاط، نيكولا معوّض وسارة أبي كنعان وأكيد كل الممثّلين لوقفتن حدّي بكلّ فترة التصوير، إنتو خلّيتوني إكبر على الصعيد المهني والشخصي. نحنا كنّا عايلة وحدة كلّ هالفترة وهيدا الشي انعكس على نتيجة العمل، شكراً لكلّ شخص شارك بهيدا العمل ورا وقدّام الكاميرا من دون استثناء على الجهد الكبير يلّي عملوه".

واختتمت رزان جمال بالقول: "وحتى لو المسلسل خلص، "الثمن" صار أحلى بوجودكن وبتفاعلكن معه، وإنتو من دون شك أحلى جمهور بالعالم! كتير مبسوطة إنو قدرنا تعرّفنا على بعض بالفترة الأخيرة وعنجد ما عندي كلام يعبّر عن إمتناني لدعمكن وحبكن بهالمشوار الطويل! بحبكن كتير وبتمنّالكن حياة مليانة سعادة وحب وفرح".