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فن

تصرف لافت من وائل كفوري تجاه شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله في الاردن

2023-06-24 | 05:05
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تصرف لافت من وائل كفوري تجاه شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله في الاردن
تصرف لافت من وائل كفوري تجاه شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله في الاردن

احيا الفنان اللبناني وائل كفوري، امس، حفلا غنائيا في الاردن، بحضور جماهيري ضخم، حيث التقى وائل جمهوره الاردني الذي راح يردد اغنياته التي حفظها عن ظهر قلب، ضمن أجواء مميزة ومليئة بالحماس.

وقدم وائل في الحفل اجمل اغنياته المتنوعة بين القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فكانت الاجواء اكثر من رائعة.
اما اللافت هو ما قام به وائل تجاه احدى الشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تواجدت على المسرح خلال غنائه اغنيته الشهيرة "ست الكل"، فما كان من وائل الا ان اقترب من الفتاة المقعدة التي تجلس على كرسي متحرك، وقام بالغناء لها بينما علامات السعادة ظاهرة على وجه الفتاة التي التقت فنانها المفضل.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين والحضور، الذين اثنوا على تصرف وائل الانساني، وعبروا عن حبهم الكبير له، مؤكدين انه يحرص دائما على ادخال البهجة الى قلوب جمهوره ومحبيه.
 
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فن

وائل كفوري

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