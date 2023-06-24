رقصة والدة ماريتا الحلاني مع صهرها كميل ابي خليل تتصدر حديث المتابعين

وفي التفاصيل، لاقى الثنائي استقبالا حافلا في منزل والد ماريتا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حيث سيطرت اجواء الفرح على المكان اذ استُقبل كل من ماريتا وكميل بالاغاني والورود.وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو آخر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كوليت الحلاني والدة ماريتا وهي ترقص مع زوج الاخيرة بطريقة لافتة، اذ تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع معربين عن سعادتهم بفرحة كوليت العارمة.