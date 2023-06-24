رقصة والدة ماريتا الحلاني مع صهرها كميل ابي خليل تتصدر حديث المتابعين
عاد اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ليتصدر حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد ان انتشرت مجموعة صور ومقاطع فيديو يظهر لحظة وصول العروسين الى لبنان واحتفالهما مع العائلة، بعد عودتهما من شهر العسل الذي امضياه في المالديف.
وفي التفاصيل، لاقى الثنائي استقبالا حافلا في منزل والد ماريتا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حيث سيطرت اجواء الفرح على المكان اذ استُقبل كل من ماريتا وكميل بالاغاني والورود.
وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو آخر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كوليت الحلاني والدة ماريتا وهي ترقص مع زوج الاخيرة بطريقة لافتة، اذ تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع معربين عن سعادتهم بفرحة كوليت العارمة.