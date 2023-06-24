سلاف فواخرجي بعد الهجوم عليها بسبب دفاعها عن نضال الاحمدية : نضال اخطأت

وبعد ان طالب عدد كبير من متابعي سلاف الاخيرة بتوضيح حول انحيازها الى الاعلامية اللبنانية على حساب اهالي بلدتها، تحدثت سلاف عن الموضوع خلال مقابلة لها عبر إذاعة "شام إف إم"، مؤكدة رفضها للعنصرية بجميع اشكالها، مشددة على أن نضال أخطأت ولكن العقاب لا يمكن أن يكون بتلك الطريقة.

كما نشرت سلاف لأول مرة، مستخدمة خاصية القصص المصورة عبر انستقرام، مجمعة من الصور لتعليقات ايجابية من بعض المتابعين الذين وقفوا الى جانبها مشددين على رأيها.