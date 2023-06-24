وفاة المخرج المصري جميل المغازي

بدورها، نعت نقابة المهن السينمائية المخرج الراحل في بيان، قالت فيه: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير جميل المغازي والذى وافته المنية قبل قليل في رحيل يمثل خسارة كبيرة لأحد قامات الإخراج فى مصر والعالم العربي، حيث كان الفقيد أبرز من أسهموا بحروف من نور في توثيق الكثير من مراحل الإبداع، ألهم الله ذويه وجمهوره الصبر والسلوان".ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.