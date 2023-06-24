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فن

منة فضالي تعلن خروج والدتها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

2023-06-24 | 10:24
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منة فضالي تعلن خروج والدتها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية
منة فضالي تعلن خروج والدتها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي خروج والدتها من المستشفى، وذلك بعد تعرضها خلال الفترة الماضية لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

وقالت فضالي، في منشور على حسابها عبر فيسبوك: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد الله أمي خرجت من المستشفى النهاردة، شكرا لكل الناس اللي سألت وبعتت رسائل، وأسفة لو مكنتش برد على بعض المكالمات ربنا يكفيكم شر المرض والتعب".
وفي وقت سابق، نشرت منة صورة لوالدتها عبر حسابها في إنستغرام وطالبت جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، معلنة أن والدتها ستدخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.
وأضافت منة فضالي: "أمي داخلة الرعاية ادعولها.. ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا".
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منة فضالي تعلن خروج والدتها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

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