منة فضالي تعلن خروج والدتها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

وقالت فضالي، في منشور على حسابها عبر فيسبوك: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد الله أمي خرجت من المستشفى النهاردة، شكرا لكل الناس اللي سألت وبعتت رسائل، وأسفة لو مكنتش برد على بعض المكالمات ربنا يكفيكم شر المرض والتعب".وفي وقت سابق، نشرت منة صورة لوالدتها عبر حسابها في إنستغرام وطالبت جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، معلنة أن والدتها ستدخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.وأضافت منة فضالي: "أمي داخلة الرعاية ادعولها.. ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا".