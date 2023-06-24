ديما بياعة تعلنها لأول مرة: قررت جمد البويضات وآخذ أبر لاقدر جيب ولد من زوجي



استضاف الإعلامي علي ياسين، الممثلة السورية ديما بياعة في برنامج "كتاب الشهرة" على شاشة الجديد.

وتحدثت ديما عن علاقتها بـ الدين والطقوس التي تمارسها، مشيرة إلى انها تمارس الطقوس الدينية كـ مسلمة وغير مسلمة، لتنفعل بعد ذلك مشيرة إلى أن "النجوم السوريون كانوا نجوما قبل ما يطلعوا بالدراما اللبنانية"، متحدثة بعد ذلك عن الخيانة والغدر وسبب زيادة وزنها، اذ اعلنت انها اتخذت قرار تجميد البويضات.



تابعوا الحلقة كاملة على الرابط التالي: