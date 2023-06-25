اسم "سيلين ديون" يتصدر حديث المتابعين بعد حادثة الغواصة "تيتان".. اليكم السبب

تصدر اسم النجمة الكندية سيلين ديون، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة انفجار غواصة "تيتان" التي كانت في رحلة لمشاهدة حطام سفينة "تيتانيك"، ما أدى إلى وفاة الأثرياء الخمسة الذين كانوا على متنها.

