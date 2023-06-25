اسم "سيلين ديون" يتصدر حديث المتابعين بعد حادثة الغواصة "تيتان".. اليكم السبب
تصدر اسم النجمة الكندية سيلين ديون، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة انفجار غواصة "تيتان" التي كانت في رحلة لمشاهدة حطام سفينة "تيتانيك"، ما أدى إلى وفاة الأثرياء الخمسة الذين كانوا على متنها.
وحققت أغنية سيلين ديون بعنوان My Heart Will Go On، التي غنتها خصيصًا في الفيلم الأشهر "تيتانيك" عام 1997، نسبة استماع قياسية منذ حادثة الغواصة، إذ ربط الكثيرون بين حادثة غرق سفينة "تيتانيك" وانفجار الغواصة.
ووفقًا للتقرير، شغِّل المستمعون الأغنية على منصة "سبوتيفاي" أكثر من 500 ألف مرة، وما تزال أرقام الاستماع في تزايد ملحوظ، إذ أشير إلى أن الأثرياء الخمسة جرى استقبالهم للغواصة على أنغام أغنية الفنانة الكندية.