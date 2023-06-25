زوجة أحمد سعد تعلن حملها بطفلها الثاني وتفاجئ الجميع في احدث ظهور

وفي التفاصيل، نشرت علياء بسيوني على حسابها عبر "إنستغرام"، صورة لها ظهرت فيها وعلامات الحمل واضحة عليها، حيث ارفقتها بالتعليق التالي: "أحب حملي ومظهري هذا"، لتتلقى التهنئة من متابعيها الذين تمنوا لها الصحة وان تستقبل طفلها الثاني بخير.