صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير في حوض السباحة تثير الجدل

وفي التفاصيل، نشرت ياسمين صورة على حسابها عبر انستغرام، وثقت من خلالها كواليس تصوير فيلم "ابو نسب"، بطولة الممثل محمد امام، الذي من المقرر عرضه خلال صيف 2023.
وظهرت ياسمين في الصورة، التي التقطتها على طريقة السيلفي مع محمد امام في حمام السباحة، الى جانب والفنان محمد ثروت.
View this post on Instagram
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
هنأ الفنان صابر الرباعي ابنته صفاء بمناسبة تخرجها من الجامعة قسم إدارة وتوثيق بفرنسا.
أعلنت مصممة الأزياء المصرية، علياء بسيوني، زوجة الفنان المصري أحمد سعد، عن حملها بطفلهما الثاني بعد عام واحد على ولادة طفلتهما الأولى، والتي أطلق عليها سعد اسم والدتها "عليا"، تعبيرا عن حبه الكبير لها.
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري امس بحفل زفاف شقيقها أنس نصري من السيدة نهال بدر شقيقة الإعلامية أميرة بدر، بحفل غلب عليه الطابع العائلي بحضور عدد من الفنانين.