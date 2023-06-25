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فن

صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير في حوض السباحة تثير الجدل

2023-06-25 | 05:56
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صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير في حوض السباحة تثير الجدل
صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير في حوض السباحة تثير الجدل

اثارت الممثلة المصري ياسمين صبري الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة مع فنان شهير.

وفي التفاصيل، نشرت ياسمين صورة على حسابها عبر انستغرام، وثقت من خلالها كواليس تصوير فيلم "ابو نسب"، بطولة الممثل محمد امام، الذي من المقرر عرضه خلال صيف 2023.

وظهرت ياسمين في الصورة، التي التقطتها على طريقة السيلفي مع محمد امام في حمام السباحة، الى جانب والفنان محمد ثروت.

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صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير في حوض السباحة تثير الجدل

فن و منوعات

فن

ياسمين صبري

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