صورة لـ ياسمين صبري مع فنان شهير في حوض السباحة تثير الجدل

وفي التفاصيل، نشرت ياسمين صورة على حسابها عبر انستغرام، وثقت من خلالها كواليس تصوير فيلم "ابو نسب"، بطولة الممثل محمد امام، الذي من المقرر عرضه خلال صيف 2023.

وظهرت ياسمين في الصورة، التي التقطتها على طريقة السيلفي مع محمد امام في حمام السباحة، الى جانب والفنان محمد ثروت.