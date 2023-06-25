نادين الراسي تظهر برفقة ابنها وتوجه رسالة مؤثرة: اغفروا.. الحياة كتير قصيرة!

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، بعد أن وجهت رسالة مؤثرة خلال تواجدها في احدى الحفلات برفقة اصدقائها المقربين.



وفي التفاصيل، اعتبرت نادين ان الحياة قصيرة ولا تستحق الزعل، مشددة على ضرورة الاستمتاع بكل لحظة نعيشها، قائلة: "الحياة كتير قصيرة.. عيشوا امبسطوا افرحوا، صالحوا واغفروا لان ما في شي الو معنى".

هذا ونشرت نادين صورة برفقة ابنها ارك، عبرت من خلالها عن حبها الكبير له، اذ ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "الحب كلو حبيتو فيك".