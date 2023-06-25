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فن

طوني عيسى ضيف شارع المشاة في مدينة صور: لن يكون هناك أي تفرقة بين الممثلين من كافة الجنسيات قريباً

2023-06-25 | 14:26
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طوني عيسى ضيف شارع المشاة في مدينة صور: لن يكون هناك أي تفرقة بين الممثلين من كافة الجنسيات قريباً
طوني عيسى ضيف شارع المشاة في مدينة صور: لن يكون هناك أي تفرقة بين الممثلين من كافة الجنسيات قريباً

ضمن فعاليات صيف صور 2023، حلّ الممثل اللبناني طوني عيسى ضيفاً ضمن برنامج "انت بيناتنا" الذي تنظمه جمعية "الفرح" الإعلامية الإجتماعية بالتعاون مع بلدية صور في الاستديو الخارجي لإذاعة صوت "الفرح" على الشارع المخصص للمشاة عند الكورنيش البحري في صور برعاية سفير السلام العالمي في الأمم المتحدة داني الأشقر، بحضور رئيس مجموعة الفرح الإعلامية السيد علوان شرف الدين، رئيسة لجنة المرأة والطفل في بلدية صور د. رندى أبو صالح، رئيس لجنة العلاقات العامة في  البلدية وليد طويل، رئيس جمعية الأكاديميين خليل الأشقر، الممثل حبيب عطوي، مدير العلاقات العامة في جامعة المدينة نبيل بواب، رئيسة جمعية يسما الإعلامية وفاء بيضون وعدد من الفعاليات الإجتماعية وجماهير من مختلف المناطق.

وخلال حوار مع الزميلة كوثر عيسى، أكّد الممثل طوني عيسى أن "الجنوب نبض لبنان والجميع مدعو لزيارته"، معتبراً أن "الجنوب بلده الثاني بعد عمشيت وجبيل."
وتحدث عن اختياره للتمثيل الذي أتقنه بالمحبة، لافتاً الى أن "كل عمل يُقدّم بالمحبة والعطاء دون انتظار المقابل سينجح بكل تأكيد"، مشيراً الى أن "التمثيل تطلب منه مجهوداً كبيراً وهو يعطي كل شخصية حقّها وكل حواسه".

واعتبر أن "مسلسل الغالبون شكّل مفترق الطريق بالنسبة لمسيرته الفنية، وقد ترك أثراً في قلبه وقلوب كل الناس".

وتطرق للحديث عن طفولته مستذكراً مرحلة الحرب والطفولة الموجعة، قائلاً أنه "عاش اللحظة بحلوها ومرها"، مؤكداً أن "الحرب الإقتصادية والمعنوية اليوم أصعب بكثير من حرب الأسلحة والصواريخ"، لافتاً الى أن "هذه المرحلة هي أصعب مرحلة مررنا بها في لبنان".

وختم بالحديث عن الممثل اللبناني والأدوار التي يلعبها في المسلسلات المشتركة، مؤكداً أن "اللبناني يعطي من قلبه ولا أحد يأخذ من درب الآخر"، وعند سؤاله هل أخذ أحد من دربك أنتَ؟ قال: "في مكان ما كان يجب أن أكون ولم أكن، ولكن هذا المشروع بشكل عام سمح للبناني بالإنتشار على أوسع نطاق وقريباً لن يكون هناك أي تفرقة بين الممثلين من جنسيات مختلفة".

وتخلل الحلقة رسالة مصورة  لراعي البرنامج السفير داني الأشقر ناشد فيها جميع المغتربين دعم كل النشاطات الهادفة في مدينة صور للحفاظ على تاريخها ومستقبلها، مؤكداً أن واجب التعاون مطلوب لأن صور أرض السلام والمحبة والعيش المشترك.

ثم كانت مداخلات من الحضور أجاب عنها عيسى، بعدها قدّم كل من السيد علوان شرف الدين بإسم جمعية الفرح الإعلامية والأستاذ خليل الأشقر بإسم السفير داني الأشقر درعاً تقديرياً للممثل طوني عيسى.

هذا وكان قد ضمّ الكورنيش البحري مجموعة مميزة من المصنوعات الغذائية والصناعات الفنية والحرفية والمونة البيتية والرسومات المميزة.
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فن و منوعات

فن

طوني عيسى

شارع المشاة في صور

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