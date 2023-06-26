أحدث ظهور لـ ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق.. هكذا بدت

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A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني مع متابعيها عبر انستغرام صورا جديدة جمعتها بزوجها كميل ابي خليل بعد عودتهما من عطلتهما في المالديف.
تحدثت الفنانة المصرية بسنت السبقي عن فترة خطوبتها من الفنان المصري تامر حسني مشيرة الى انه جبرها على الابتعاد عن الاضواء.
وصل الممثل الأميركي توم كروز الى مطار أبوظبي الدولي الجديد، على متن طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" تابعة لأسطول شركة "الاتحاد للطيران"حملت شعار فيلمه "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"، مدشنا بذلك الرحلة الأولى إلى المبنى.