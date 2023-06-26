أحدث ظهور لـ ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق.. هكذا بدت

نشر الفنان اللبناني وليد توفيق فيديو على حسابه الخاص عبر "انستغرام"، وعلق عليه بالقول: "أحلى معايدة من الملكة".

وفي التفاصيل، نشر وليد مقطع فيديو وهو يسمع صوت زوجته ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق وهي تعايده بمناسبة عيد الأب.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أكدوا ان جورجينا هي أجمل ملكة انتخبت في مسابقة ملكة جمال لبنان وانها لا تزال تُحافظ على جمالها وإطلالتها المُشرقة.