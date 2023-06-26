حمل شام الذهبي ابنة اصالة نصري بطفلها الاول يشغل الجمهور بعد صورة نشرتها
حيرت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري الجمهور بعد نشرها صورة عفوية لها، اذ تساءل الجمهور ما اذا كانت حامل بطفلها الاول من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال.
وظهرت شام في الصورة اثناء وقوفها الى وسط زوجها ووالدتها اصالة و الشاعر العراقي فائق حسن، زوج اصالة، الا انه كان لافتا وضع شام يدها على بطنها وكأنها تشير إلى حملها.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة متسائلين عن حمل شام اذ جاء في احد التليقات: "شام حامل؟".