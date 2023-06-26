ديانا كرزون توجه رسالة مؤثرة لـ الملك عبدالله الثاني

وعبرت ديانا خلال تعليقها على الفيديو عن تقديرها ومحبتها لـ الملك عبد الله متمنية له دوام النشاط و الصحة، اذ قالت: "سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عميد آل هاشم اللهم احفظه بعينك التي لا تنام يارب العالمين آمين ... أطال الله بعمرك سيدي ومولاي الأب الحاني أبو الحسين المفدى. المملكة الأردنية الهاشمية".