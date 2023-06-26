ديانا كرزون توجه رسالة مؤثرة لـ الملك عبدالله الثاني

وعبرت ديانا خلال تعليقها على الفيديو عن تقديرها ومحبتها لـ الملك عبد الله متمنية له دوام النشاط و الصحة، اذ قالت: "سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عميد آل هاشم اللهم احفظه بعينك التي لا تنام يارب العالمين آمين ... أطال الله بعمرك سيدي ومولاي الأب الحاني أبو الحسين المفدى. المملكة الأردنية الهاشمية".
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A post shared by diana karazon ديانا كرزون🍒 (@dianakarazonw)
شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني مع متابعيها عبر انستغرام صورا جديدة جمعتها بزوجها كميل ابي خليل بعد عودتهما من عطلتهما في المالديف.
تحدثت الفنانة المصرية بسنت السبقي عن فترة خطوبتها من الفنان المصري تامر حسني مشيرة الى انه جبرها على الابتعاد عن الاضواء.
وصل الممثل الأميركي توم كروز الى مطار أبوظبي الدولي الجديد، على متن طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" تابعة لأسطول شركة "الاتحاد للطيران"حملت شعار فيلمه "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"، مدشنا بذلك الرحلة الأولى إلى المبنى.