توم كروز يدشن مطار ابو ظبي الجديد احتفالا بالعرض الاول للجزء الجديد من سلسلة Mission Impossible
وصل الممثل الأميركي توم كروز الى مطار أبوظبي الدولي الجديد، على متن طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" تابعة لأسطول شركة "الاتحاد للطيران"حملت شعار فيلمه "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"، مدشنا بذلك الرحلة الأولى إلى المبنى.
وحضور كروز جاء لحضور العرذ الاول من الفيلم الجديد لسلسلة "مهمّة مستحيلة"، الذي تستضيفه امارة ابو ظبي اليوم الاثنين 26 حزيران 2023 على ان ينطلق في دور العرض في 12 تموز المقبل.
وبحسب المصادر، فقد صور كروز حد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية في الفيلم على سطح مبنى المطار الممتد بطول 315 متراً.