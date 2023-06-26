توم كروز يدشن مطار ابو ظبي الجديد احتفالا بالعرض الاول للجزء الجديد من سلسلة Mission Impossible

وحضور كروز جاء لحضور العرذ الاول من الفيلم الجديد لسلسلة "مهمّة مستحيلة"، الذي تستضيفه امارة ابو ظبي اليوم الاثنين 26 حزيران 2023 على ان ينطلق في دور العرض في 12 تموز المقبل.

وبحسب المصادر، فقد صور كروز حد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية في الفيلم على سطح مبنى المطار الممتد بطول 315 متراً.