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فن

فنانة مصرية تحسم الجدل: لم أبتعد عن الغناء

2023-06-26 | 08:37
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فنانة مصرية تحسم الجدل: لم أبتعد عن الغناء
فنانة مصرية تحسم الجدل: لم أبتعد عن الغناء

أوضحت الفنانة المصرية أنوشكا أن اهتمامها في الفترة القادمة سينصبّ على دعم مشروعها الغنائي، مؤكدة أنها لم تبتعد عن الغناء كما يظن البعض، ولكن العمل كممثلة يستغرق الكثير من الوقت.


وأضافت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”: “مبعدتش عن الغناء بخاطري، والسنتين اللي جايين هركز على الغناء”.
وتابعت: “أنا حاطة إيدي على قلبي علشان فيلم (وش في وش) لأنه أول فيلم طويل، سعيدة به لأنه هينزل كمان أسبوع، ومخضوضة وكأني داخلة امتحانات ثانوية عامة”
ولفتت أنوشكا إلى  أنها “سعيدة جداً بتجربة (وش في وش) لأنه دا يعتبر أول فيلم سينما بالنسبة لي، وأنا بحب المواضيع الاجتماعية الجادة جداً، بس الكوميديا شداني طالما فيها رسالة حلوة وجادة جداً”.
وكشفت عن سبب تأخرها في دخولها لعالم السينما قائلة: “الفترة اللي فاتت مكانش فيه أعمال سينمائية ألاقي نفسي فيها، واللي بيشدني هي المواضيع الاجتماعية، سواء في السينما أو المسرح أو مسلسل، واللي بيشدني رسالة العمل”.
 
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