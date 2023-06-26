لجين عمران تتحدث عن تجربة الزواج المبكر.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، قالت لجين إنها تزوجت في سن الـ16 وانفصلت وهي حامل بطفلها الثاني، وهذه التجربة ولدت في داخلها ثورة وتحدٍّ هائلين لإتمام دراستها ونجاحها بالمجتمع.وتابعت، أنها ضد فكرة الزواج المبكر، حيث يجب على الشاب والفتاة عند أخذ هذا القرار إدراك معنى الزواج والتشاركية والاستقرار، وهذا لا يأتي إلا بعد اكتشاف تفاصيل الحياة بشكل صحيح وخوض تجاربها.وأضافت لجين خلال ظهورها في برنامج "Literally me"، أنها لا تخاف من أن تصبح جدة، على العكس تنتظر ذلك بفارغ الصبر، لكنها لا تتدخل في هذه التفاصيل؛ لأنها متعلقة بخصوصيات ابنتها.وكشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن محاولتها الانتحار في عمر الـ18 عامًا، معتبرة أنها نقطة التحول بحياتها؛ لأنها شعرت أن الله أعطاها فرصة جديدة للحياة.وعلقت: "شعرت أن الله أعطاني فرصة للعيش.. شعرته يقلي رح رجعك للحياة لكن عيشيها صح وهون كانت نقطة التحول الحقيقية بحياتي".