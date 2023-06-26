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فن

بالفيديو- نيمار يرقص مع صديقته الحامل ويكشفان عن جنس جنينهما

2023-06-26 | 10:31
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بالفيديو- نيمار يرقص مع صديقته الحامل ويكشفان عن جنس جنينهما
بالفيديو- نيمار يرقص مع صديقته الحامل ويكشفان عن جنس جنينهما

أعلن لاعب فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، البرازيلي نيمار وصديقته برونا بيانكاردي، أنهما في انتظار طفلة، وذلك في لقاء فخم نظم في قصر اللاعب البرازيلي الدولي على ساحل ريو دي جانيرو.

وفي التفاصيل، ظهر الثنائي نيمار وبرونا بيانكاردي في مقطع فيديو نشره البرازيلي على صفحته عبر "إنستغرام"، مع دافي لوكا نجل نيمار من زواجه الأول والوريث الوحيد للمهاجم حتى الآن، الذي ضغط على زر أدى لانبعاث دخان وردي، ليكشف هكذا عن انتظار الثنائي طفلة.
كما انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه نيمار وهو يرقص مع برونا بيانكاردي، تاركين وراءهما شائعات عن أزمة بسبب خيانة اللاعب البرازيلي، الذي اعتذر علنا قبل أيام قليلة لمن ستكون والدة ابنته.
 
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فن و منوعات

فن

نيمار

برونا بيانكاردي

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