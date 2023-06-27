إليكم ما حصل في مطار بيروت بسبب "المايسترو" و Super family

ونشر المايسترو مقاطع فيديو على إيقاع اغنيات وطنية، بعدما كان قد ودّع مصر التي عاش فيها لفترة طويلة بهاشتاغ "تحيا مصر"، ونشر صورته مع عائلته من مطار القاهرة.اكتظّ المطار بآلاف الجماهير الذين حضروا من المناطق اللبنانية كافةً لإستقبال المايسترو وعائلته، احتفالاً بعودتهم إلى لبنان، اذ تزامنت عودة العائلة مع زيارة عدد كبير من المغتربين الذين شهدوا على أجواء الفرح التي سادت، خصوصاً حين حُمل المايسترو على الأكف، ليضيف المشهد بصيص أمل عند كل شخص قرّر الهجرة في الوقت التي غطّت فيه طائرة المايسترو و"السوبرفاميلي" أرض المطار، بهدف إيصال محتوى جديد عن وجه لبنان الحضاري.منذ إطلاق فكرة "السوبر فاميلي" الى عالم الشهرة في العام 2020، نجح طوني المعروف بـ"المايسترو" بإعطاء هوية مميزة لعائلته المؤلفة من زوجته كريس، وطفليهما فادي (8 سنوات) ومارفل (4 سنوات)، ليشّكلوا معاً حالة استثنائية حصدت شعبية كبيرة بفضل الثنائي كريس والمايسترو، الذي قاد عائلته الى مشوار الشهرة وأدخلوا الملايين من العالم العربي إلى عالمهم الخاص، لترصد العائلة يومياتها وتقدّم محتوى راقي على قنواتها.قبل العودة الى لبنان، كان المايسترو يعيش في مصر لمدة تسع سنوات، إلا أنّه قرّر أن يدخل الى عالم السوشيل ميديا من بابها الواسع من ثلاث سنوات، حين شارك الجمهور يومياته ومغاماراته التي وصل بعضها الى حدّ الجنون، حين قرّر التصوير مع الأسد وتحديه، والسباحة مع أفعى الاناكوندا وأنواع أخرى من المغامرات التي جذبت متابعيته، فاستقطبت قنواته مئات آلاف المشاهدة.