اول تعليق من زوج ديمة بياعة بعد حديثها عن تقبل ان يكون ابنها مثلي

في هذا السياق، نشر احمد الحلو، على حسابه عبر انستغرام، صورة لعنوان حول حديث ديما عن تقبّلها بأن ابنها مثلي الجنس، وارفقها بتعليق جاء فيه: "حدا بيفهم... لا أحد يحكم ع الرسالة من عنوانها لا تكونوا ضحية لمصيدة المانشيتات".

في سياق متصل، وجه احد المتابعين سؤالا لـ احمد جاء فيه: "استاذ احمد شو رأيك انه مرتك عم تدعم المثليه عنجد خبر مو حلو كرهت تفكيرها، الدين ما فيو لعب الحرام هو حرام والحلال هوي حلال".

ليرد احمد من جهته : "ديما تدعم التسامح ونحنا ننادي بعدم الكره والتفرقة بين الناس بل بالحوار والتفاهم وديما ما قالت اي تصريح متل هذا ارجوكم اسمعو الجمل للنهاية هي " أم " وردت عسؤال متل اي أم".

وكانت ديما خلال اللقاء، اكدت دعمها للمثليين اذ قالت: "المثلية الجنسية تعتبر مسألة خاصة، وأنا اللي بهمني هو كشخص كيف يكون تصرفاته معي، الشخص المثلي جنسيا أنا بتقبله مثل ما هو، وقلت أنا بتعامل مع الأشخاص المثليين كإنسان، بعيدا عن رغبته الجنسية... ولو ابني كان مثلي رح اتقبله أكيد لا يمكن أنو أرفضه.. لأنه هو حر بميوله".