صفاء سلطان تستذكر والدها الراحل يصورة مؤثرة: يا وجع عمري

ونشرت صفاء على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعتها بوالدها في آخر حفل عيد ميلاد له قبل وفاته، ظهرت فيها صفاء و هي تقبل يده.

وارفقت صفاء الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: "بكل يوم من كل السنين القليلة يلي عشتها معك بابا كان هاد التاريخ مستحيل انساه عيد ميلادك بابا، يا وجع عمري انت ما كنت بعرف انه هاد آخر عيد ميلاد الك، رح نحتفل فيك وتكون مبسوط بجمعتنا حوليك".

وعادت صفاء بالذاكرة الى تفاصيل عيد ميلاد والدها الأخير: "ونعملك مفاجأة وانت عم تقرأ بقرآنك هاد وتفرح فينا ونقول صدق الله العظيم والبسمة على وجهك يلي ما عم يفارقني لحظة، انحرمت دعاءك ورضاك وبركتك".

وتابعت صفاء: "الحمدلله وجود ماما بحياتي الله يطول عمرها جابر قلبي ربي مايحرمني منك ماما".

واختتمت منشورها موجهة الدعاء لوالدها: "انت يا حبيبي عند الأرحم بعرف بس يا رحمن يا رحيم ارحم حالي وصبرني على فراقه، والله كسرتني يا بابا، ألف رحمة ونور لروحك الطاهرة بهي الليالي الفضيلة، ويرحم جميع أمواتكم، اللهم أمين".