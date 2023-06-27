ليندسي لوهان حامل من زوجها الاماراتي .. اليكم جنس المولود المنتظر

وقال موقع TMZ، ان ليندسي ستتواجد في دبي خلال فترة اولادة الى جانب والدتها التي حضرت لتدعمها و عدد من اخوتها الذي سيحضرون لرؤية ابن شقيقتهم.
الا ان اللافت ان ليندسي تجاهلت هذه الاخبار تماما و لم تؤكدها او تنفيها.
فُجع الوسط الفني اللبناني، بوفاة الممثل القدير عبدالله حمصي، وهو المعروف بشخصية أسعد، ضمن فرقة "ابو سليم" الشهيرة مع الممثل اللبناني صلاح تيزاني، حيث سيشيّع جثمانه غدا في طرابلس.
عاد اسم سفينة التيتانيك الشهيرة الى الواجهة الايوم، بعد مرور اكثر م اسبوع على كارثة الغواصة تيتان التي توفي على متنها خمسة اشخاص بعد فشلها خلال رحلة لاستكشاف حطام التيتانيك.
وجهت الفنانة السورية اصالة نصري مباركة خاصة لشقيقها انس نصري ، الذي احتفل بدخوله القفص الذهبي نهاية الاسبوع الماضي.