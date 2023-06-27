ليندسي لوهان حامل من زوجها الاماراتي .. اليكم جنس المولود المنتظر

وقال موقع TMZ، ان ليندسي ستتواجد في دبي خلال فترة اولادة الى جانب والدتها التي حضرت لتدعمها و عدد من اخوتها الذي سيحضرون لرؤية ابن شقيقتهم.

الا ان اللافت ان ليندسي تجاهلت هذه الاخبار تماما و لم تؤكدها او تنفيها.