اصالة تبارك لـ شقيقها انس نصري زواجه بتعليق لافت و هو يسارع للرد

ونشرت اصالة، على حسابها عبر انساغرام، مجموعة من الصور الجديدة من الحفل جمعتها مع شقيقها وعائلتهما و ارفقتها بتعلبق مؤثر جاء فيه: "ومين أغلى من أنوس يفرح لنفرح..ومين أحلى من نهال اختارها لتشاركه العمر".

واضافت: "الله يسعدك حبيبي وتشوفو كل الايام الحلوة والأصحاب المحبة والوفية وتكبروا عيلتكم وتشوفو على وجه بعض كل النجاح وكل التوفيق ويحفظ لنا ايام ونشوف منكم ولاد كتار".

وتابعت اصالة: "اجتمع بفرحكم اهل اشتقنا لهم واصحاب غاليين وكل الوقت شوق ومحبة واحضان كبيرة وضحك وفرح اخي وحبيبي والسند الله يسعدك".

من جهته، رد أنس على مباركة شقيقته بتعليق جاء فيه: "أصولتي انت الفرح الدائم بحياتنا...الله مايحرمني منك ومن محبتك يا ست الكل".