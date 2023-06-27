كلوديا مرشيليان تهاجم السياسيين وكارين رزق الله في اول تعليق على قضية اللاجئين

أحيت السيدة ماجدة الرومي، على مسرح جامعة سيدة اللويزة، حفلة تحت شعار "من أجل لبنان ومستقبل شبابه"، يعود ريعها لمساعدة الطلاب في الجامعة، بحضور عدد كبير من الوجوه السياسيّة والإعلاميّة والفنيّة والاجتماعيّة، من بينهم الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشيليان والممثلة اللبنانية كارين رزق الله.

