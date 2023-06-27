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فن

وفاة احد نجوم فيلم "تيتانيك" وتساؤلات حول علاقته بكارثة الغواصة تيتان

2023-06-27 | 07:38
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وفاة احد نجوم فيلم &quot;تيتانيك&quot; وتساؤلات حول علاقته بكارثة الغواصة تيتان
وفاة احد نجوم فيلم "تيتانيك" وتساؤلات حول علاقته بكارثة الغواصة تيتان

عاد اسم سفينة التيتانيك الشهيرة الى الواجهة الايوم، بعد مرور اكثر م اسبوع على كارثة الغواصة تيتان التي توفي على متنها خمسة اشخاص بعد فشلها خلال رحلة لاستكشاف حطام التيتانيك.

وذلك بعد الاعلان عن وفاة لو بالتر Lew Palter، 94 عاما، احد الممثلين في فيلم التيتانيك الشهير، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، مع العلم انه كان قد توفي منذ اكثر من شهر انما لم يتم الاعلان عن وفاته الا اليوم.

وتساءل الجمهور عن السبب الذي دفع الى اعلان وفاته بعد كارثة تيتان، و ما اذا كان لتوقيت هذا الاعلان و وتوقيت الكارثة اي علاقة.

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فن و منوعات

فن

الغواصة تيتان

تيتانيك

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