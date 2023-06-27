وفاة احد نجوم فيلم "تيتانيك" وتساؤلات حول علاقته بكارثة الغواصة تيتان

وذلك بعد الاعلان عن وفاة لو بالتر Lew Palter، 94 عاما، احد الممثلين في فيلم التيتانيك الشهير، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، مع العلم انه كان قد توفي منذ اكثر من شهر انما لم يتم الاعلان عن وفاته الا اليوم.

وتساءل الجمهور عن السبب الذي دفع الى اعلان وفاته بعد كارثة تيتان، و ما اذا كان لتوقيت هذا الاعلان و وتوقيت الكارثة اي علاقة.