وفاة الفنان الكوميدي اللبناني عبدالله حمصي المعروف بشخصية "اسعد"

فُجع الوسط الفني اللبناني، بوفاة الممثل القدير عبدالله حمصي، وهو المعروف بشخصية أسعد، ضمن فرقة "ابو سليم" الشهيرة مع الممثل اللبناني صلاح تيزاني، حيث سيشيّع جثمانه غدا في طرابلس.

