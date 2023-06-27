وفاة الفنان الكوميدي اللبناني عبدالله حمصي المعروف بشخصية "اسعد"
فُجع الوسط الفني اللبناني، بوفاة الممثل القدير عبدالله حمصي، وهو المعروف بشخصية أسعد، ضمن فرقة "ابو سليم" الشهيرة مع الممثل اللبناني صلاح تيزاني، حيث سيشيّع جثمانه غدا في طرابلس.
وبعد انتشار الخبر، عبّر عدد كبير من المتابعين عن حزنهم الشديد، مبديين حبهم الكبير لهذا الفنان العظيم الذي بات جزءا كبيرا من ذاكرتهم وطفولتهم.
هذا وكان حمصي عبر اجيال عدة، سببا لرسم الضحكة على وجوه كثيرين، من خلال ادواره المختلفة والمتعددة، ابرزها «أسعد» في فرقة «أبو سليم الطبل» و"دويك" في مسلسل «دويك يا دويك»، والحارس صالح في فيلم «بنت الحارس» للأخوين رحباني.