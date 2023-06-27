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فن

رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها وصور حصرية من الحفل تتصدر

2023-06-27 | 10:07
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رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها وصور حصرية من الحفل تتصدر

احتفلت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بخطوبة ابنها "كريم" على الانسة روزيت داوود، في حفل حضره الاصدقاء والاقارب.

ونشرت رابعة الزيات على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور من الحفل، ظهرت فيها برفقة ابنها وخطيبته، حيث ارفقت الصور بتعليق عبرت من خلاله عن سعادتها الكبيرة بهما ومتمنية لهما حياة مليئة بالحب، اذ قالت: "ما في أحلى من الحب لمّا بجمع قلبين تحت الشمس.. مبروك الخطوبة ماما بتمنّالكم تكملوا المشوار عالحلوة والمرّة".
الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بجمال واناقة رابعة، حيث انهالت التعليقات المباركة للعروسين، بالاضافة الى تعليقات اخرى تشدد على جمال رابعة الزيات، اذ كتب احد المتابعين: "ما عرفنا مين العروس ومين الام".
 
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