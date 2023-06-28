نادين نسيب نجيم و ناصيف زيتون و نجوى كرم و غيرهم يهنؤون الجمهور بحلول عيد الاضحى المبارك

في هذا السياق، كتبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على حسابها عبر تويتر تغريدة جاء فيه: "عيد اضحى مبارك للجميع كل سنة وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة".
من جهته، كتب الفنان السوري ناصيف زيتون: معنى العيد بالمحبة اللي منتشاركها مع حلوله بتمنى عيد الأضحى المبارك يسعد قلوب الكل ويحمل معه الخير".
اما الفنانة اللبنانية اليسا فكتبت في تغريدة: "يا رب تبقى كل إيامنا عيد وفرح. ينعاد على الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانشالله كل عام وإنتو بألف خير".
وكتبت الممثل السوري قيس الشيخ نجيب: " كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام"
اما الفنانة اللبنانية نجوى كرم فكتبت في تغريدة: " بتمنّى بهالعيد الفضيل يرجع وطننا لبنان لخريطة السلام والإستقرار من جديد، لأن ما بيعمَر إلّا بوجود كلّ إخوته العرب".
كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام 🤍#عيد_الاضحى #قيس_الشيخ_نجيب pic.twitter.com/4Cvx2DUCJA
بتمنّى بهالعيد الفضيل يرجع وطننا #لبنان لخريطة السلام والإستقرار من جديد، لأن ما بيعمَر إلّا بوجود كلّ إخوته العرب 🙏🏼#عيد_الأضحى_المبارك