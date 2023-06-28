نادين نسيب نجيم و ناصيف زيتون و نجوى كرم و غيرهم يهنؤون الجمهور بحلول عيد الاضحى المبارك

في هذا السياق، كتبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على حسابها عبر تويتر تغريدة جاء فيه: "عيد اضحى مبارك للجميع كل سنة وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة".

من جهته، كتب الفنان السوري ناصيف زيتون: معنى العيد بالمحبة اللي منتشاركها مع حلوله بتمنى عيد الأضحى المبارك يسعد قلوب الكل ويحمل معه الخير".

اما الفنانة اللبنانية اليسا فكتبت في تغريدة: "يا رب تبقى كل إيامنا عيد وفرح. ينعاد على الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانشالله كل عام وإنتو بألف خير".

وكتبت الممثل السوري قيس الشيخ نجيب: " كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام"

اما الفنانة اللبنانية نجوى كرم فكتبت في تغريدة: " بتمنّى بهالعيد الفضيل يرجع وطننا لبنان لخريطة السلام والإستقرار من جديد، لأن ما بيعمَر إلّا بوجود كلّ إخوته العرب".

عيد اضحى مبارك للجميع

كل سنة وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة🙏🏻💙#أضحى_مبارك pic.twitter.com/UsAs7fnfdy — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) June 27, 2023

معنى العيد بالمحبة اللي منتشاركها مع حلوله ❤️



بتمنى #عيد_الأضحى_المبارك يسعد قلوب الكل ويحمل معه الخير 🙏🏻#NassifZeytoun pic.twitter.com/AKoVBHzB5C — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) June 27, 2023 يا رب تبقى كل إيامنا عيد وفرح. ينعاد على الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانشالله كل عام وإنتو بألف خير pic.twitter.com/3zCF5JqjCH — Elissa (@elissakh) June 27, 2023

كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام 🤍#عيد_الاضحى #قيس_الشيخ_نجيب pic.twitter.com/4Cvx2DUCJA

— Qays sheikh najib (@QaysNajib) June 27, 2023

بتمنّى بهالعيد الفضيل يرجع وطننا #لبنان لخريطة السلام والإستقرار من جديد، لأن ما بيعمَر إلّا بوجود كلّ إخوته العرب 🙏🏼#عيد_الأضحى_المبارك