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فن

نادين نسيب نجيم و ناصيف زيتون و نجوى كرم و غيرهم يهنؤون الجمهور بحلول عيد الاضحى المبارك

2023-06-28 | 03:24
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نادين نسيب نجيم و ناصيف زيتون و نجوى كرم و غيرهم يهنؤون الجمهور بحلول عيد الاضحى المبارك
نادين نسيب نجيم و ناصيف زيتون و نجوى كرم و غيرهم يهنؤون الجمهور بحلول عيد الاضحى المبارك

هنأ عدد من الفنانين والفنانات الجمهور بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنيين للجميع اليمن و البركات.

في هذا السياق، كتبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على حسابها عبر تويتر تغريدة جاء فيه: "عيد اضحى مبارك للجميع كل سنة وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة".

من جهته، كتب الفنان السوري ناصيف زيتون: معنى العيد بالمحبة اللي منتشاركها مع حلوله بتمنى عيد الأضحى المبارك يسعد قلوب الكل ويحمل معه الخير".

اما الفنانة اللبنانية اليسا فكتبت في تغريدة: "يا رب تبقى كل إيامنا عيد وفرح. ينعاد على الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانشالله كل عام وإنتو بألف خير".

وكتبت الممثل السوري قيس الشيخ نجيب: " كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام"

اما الفنانة اللبنانية نجوى كرم فكتبت في تغريدة: " بتمنّى بهالعيد الفضيل يرجع وطننا لبنان لخريطة السلام والإستقرار من جديد، لأن ما بيعمَر إلّا بوجود كلّ إخوته العرب".

كل عام و أنتم بخير و صحة و سعادة و سلام 🤍#عيد_الاضحى #قيس_الشيخ_نجيب pic.twitter.com/4Cvx2DUCJA

بتمنّى بهالعيد الفضيل يرجع وطننا #لبنان لخريطة السلام والإستقرار من جديد، لأن ما بيعمَر إلّا بوجود كلّ إخوته العرب 🙏🏼#عيد_الأضحى_المبارك

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نادين نسيب نجيم و ناصيف زيتون و نجوى كرم و غيرهم يهنؤون الجمهور بحلول عيد الاضحى المبارك

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