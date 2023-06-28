سلاف فواخرجي و وائل رمضان يحتفلان معا بـ ابنهما علي وسلاف: كل يوم بداية جديدة

وظهرت سلاف في الصورة خلال احتضان علي لها، كما ظهرت في صورة اخرى معه ومع وجود طليق سلاف الممثل وائل رمضان وابنهما الكبير حمزة.

وكتبت سلاف في تعليق على الصورة: "كل مرة منفكر لما نخلص من مرحلة أو هم يمكن، أنو حنرتاح وأنو وأخيرا وخلصنا، بس مافي شي اسمه خلصنا وارتحنا، ولافي شي اسمه وأخيرا، لأنو كل يوم بداية جديدة واللي بدو ينجح لازم يعرف أنه قدره ما يرتاح".

وتابعت سلاف: "كل التوفيق لولادنا بكل خطواتهم ومراحلهم، والله لايضيعلكم تعب وانتوا تعبتوا بظل ظروف صعبة بس انتوا ابطال وبترفعوا الراس وبتكبروا القلب والله يقدرنا نكمل معكم بدون ما نقصر".

واختتمت فواخرجي منشورها موجهة الشكر والدعم لابنها علي: "علي، شكرا على كل شي، شعورك بالمسؤولية يحترم، جديتك بالدراسة أنت بتعيش نتيجتها مو نحنا، نحنا مهمتنا نحبك وندعمك لآخر الكون وبس".

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