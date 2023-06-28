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فن

العثور على جثة جوليان ساندز واعلان وفاته بعد اشهر من اختفائه

2023-06-28 | 03:54
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العثور على جثة جوليان ساندز واعلان وفاته بعد اشهر من اختفائه
العثور على جثة جوليان ساندز واعلان وفاته بعد اشهر من اختفائه

بعد اشهر من اختفائه، تم تأكيد وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز ، 65 عامًا، والذي كان اختفى قبل عدة أشهر أثناء تسلقه جبل بالدي في كاليفورنيا.

في هذا السياق، أعلنت إدارة شرطة سان فرناندو يوم الثلاثاء الماضي أن المتنزهين الذين كانوا في رحلة في منطقة جبل بالدي خلال عطلة نهاية الأسبوع عثروا على بقايا بشرية، وتم تأكيد أنها تعود لساندز.

كما أفادت شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيانها: "تم التعرف رسميًا على الجثة الموجودة في جبل بالدي في 24 يونيو 2023، وتم تحديد هويتها بشكل إيجابي كجوليان ساندز، البالغ من العمر 65 عامًا، من شمال هوليوود. لا يزال سبب الوفاة قيد التحقيق، في انتظار نتائج المزيد من الفحوصات. نود أن نعبر عن امتناننا لجميع المتطوعين الذين بذلوا جهودًا جبارة في محاولة تحديد مكان السيد ساندز".

العثور على جثة جوليان ساندز واعلان وفاته بعد اشهر من اختفائه

فن و منوعات

فن

جوليان ساندز

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