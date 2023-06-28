سوزان نجم الدين تؤدي فريضة الحج وتعايد الجمهور بصورة من مكة المكرمة

وعلقت سوزان على الصورة التي نشرتها قائلة: "تقبل الله دعائكم وصيامكم كل عام وأنتم بألف خير."
وكانت زميلتها الفنانة صفاء سلطان اولى المعلقين على صورة نجم الدين قائلة "مبروووك حج مبروك وسعي مشكور الله يباركلك يارب ياحبيبتي".
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A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen)
A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen)
لا شك ان الممثل السوري يزن السيد يعيش اياما سعيدة بعودة ابنه يعرب الى احضانه بعد غياب سنوات طويلة عنه اذ يعيش مع والدته، طليقة يزن في السويد.
احتفلت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلاد ابنها الامير الحسين التاسع العشرين.
علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على قضية دعوى القدح و الذم والتشهير المقدمة ضد الصحفيين اللبنانيين ربيع فران ورحاب ضاهر، أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرة ان الاخيران تخطيا مفهوم حرية الرأي الى الاسائة.