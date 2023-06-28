فارس كرم يعلن تعرضه للنصب ويكشف اسم المتعهد : اتمنى ملاحقته قانونيا

ونشر فارس كرم في تغريدته صورة للحفل الذي كان من المفترض ان يحييه ، وارفقته بتعليق جاء فيه: "حذرونا من التعامل مع شركة unique sound لصاحبها همام محمد ميري وقالو هالشخص نصاب وغير محترف، ومع الاسف طلع معهم حق."

وتابع: "بعتذر من كل المحبين اللي حجزو اماكنهم، انا ما رح كون موجود لان المتعهد ما التزم بالاتفاق، واتمنى ملاحقته قانونيا."

وختم فارس كرم منشوره : "منلتقيكم قريبا انشالله بالامارات الحبيبة".

حذرونا من التعامل مع شركة

Unique sound

لصاحبها همام محمد ميري وقالو هالشخص نصاب وغير محترف، ومع الاسف طلع معهم حق.

بعتذر من كل المحبين اللي حجزو اماكنهم، انا ما رح كون موجود لان المتعهد ما التزم بالاتفاق، واتمنى ملاحقته قانونيا.

منلتقيكم قريبا انشالله بالامارات الحبيبة🙏🏽 pic.twitter.com/0FmAwuODN8