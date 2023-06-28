فيديو لـ لؤي علامة ممدا على الارض يثير حيرة الجمهور

وظهر لؤي في الفيديو بدون قميص وممدا على الارض محاولا التقاط انفاسه. وفيما اعرب البعض في التعليقات عن قلقهم مما اصابه، ظهر واضحا انه كان يرتاح بعد جولة تمارين رياضية يبدو انها كانت متعبة للغاية.

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)







