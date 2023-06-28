فيديو لـ لؤي علامة ممدا على الارض يثير حيرة الجمهور

وظهر لؤي في الفيديو بدون قميص وممدا على الارض محاولا التقاط انفاسه. وفيما اعرب البعض في التعليقات عن قلقهم مما اصابه، ظهر واضحا انه كان يرتاح بعد جولة تمارين رياضية يبدو انها كانت متعبة للغاية.
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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)
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لا شك ان الممثل السوري يزن السيد يعيش اياما سعيدة بعودة ابنه يعرب الى احضانه بعد غياب سنوات طويلة عنه اذ يعيش مع والدته، طليقة يزن في السويد.
احتفلت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلاد ابنها الامير الحسين التاسع العشرين.
علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على قضية دعوى القدح و الذم والتشهير المقدمة ضد الصحفيين اللبنانيين ربيع فران ورحاب ضاهر، أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرة ان الاخيران تخطيا مفهوم حرية الرأي الى الاسائة.