فيديو لـ لحظة سقوط نوال الزغبي .. تداركت الموقف بطرافة و عفوية

وفي التفاصيل، نشرت نوال الزغبي على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخرج من الفندق نحو الشارع وتسير بكل ثقة مستعرضة اطلالتها.

الا ان الفنانة اللبنانية كادت ان تسقط عند وصولها الى الدرجة الاخيرة لكنها تمكنت بأعجوبة في اللحظة الاخيرة من تدارك الموفق بطريقة عفوية و طريفة.

وارفقت نوال الفيديو بتعليق جاء فيه: "مش ممكن ما أقَع او أتكعبِل".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بكثافة معبرين عن قلقهم على صحة نوال الزغبي ومشيدين بالطريقة العفوية التي تمكنت فيها من التعامل مع الامر، كما تمنوا لها دوام الصحة و العافية.

وجاء في بعض التعليقات: "قمر بتجنني الله يحميكي من العيون ويبعد عنك كل شر"، و "من العين يا قمر ربنا يسلمك و يحافظ عليكي"، و "الله ستر والحمد الله على سلامتك يا روح قلبي ".