اول تعليق لـ نادين نسيب نجيم على الدعوى المقدمة ضد ربيع فران ورحاب ضاهر: يلي الو حق عندي يجي ياخده

وقالت نجيم في مقطع فيديو عبر حسابها بإنستغرام: "بدي أقول شغلة حرية الرأي والتعبير ما معناتها الإساءة، معناتها ننتقد بشكل محترم بشكل موضوعي ومصداقية، لما أنا بدي انتقد لأصفّي حساباتي لأنو عندي كليكات مع أصحابي، لأني بكره إنسان وبطلت موضوعي، وصرت بدي أتمسخر على هيدي الإنسان على الطالع والنازل بدي انتقده بسبب وبدون سبب، بدي أحقرله شغله ومكانته بدي أنزل من نجاحاتو بتحت أي مسمى، وبدي أحط كل تقلي لحتى أأذيه، هيدا منو نقد فني وصحافة".

اامزيد في التقرير المرفق