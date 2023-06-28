الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنها الامير الحسين وحذاء الاخير يلفت الانظار

ونشرت الملكة على حسابها الخاص عبر انستغرام صورة للامير، ارفقتها بتعلق: "للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال."
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المنشور اذ جاءت التعليقات "الله يحميه كل عام و هو العون و السند لقائد البلد" و "كل عام وانت بخير اميرنا ".
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
كان لافتا ارتداء الامر لـحذاء الـ crocs في الصورة، الامر الذي فتح النقاش حول تواضع الامير اذ ان سعر هذا الحذاء المنزلي لا يتجاوز الأ 50 دولار امريكي.
لا شك ان الممثل السوري يزن السيد يعيش اياما سعيدة بعودة ابنه يعرب الى احضانه بعد غياب سنوات طويلة عنه اذ يعيش مع والدته، طليقة يزن في السويد.
علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على قضية دعوى القدح و الذم والتشهير المقدمة ضد الصحفيين اللبنانيين ربيع فران ورحاب ضاهر، أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرة ان الاخيران تخطيا مفهوم حرية الرأي الى الاسائة.
وثقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لحظات دقيقة مرت بها خلال تواجدها في باريس اذ كادت ان تسقط خلال نزولها عن درج الفندق المتواجدة فيه.