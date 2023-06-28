الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنها الامير الحسين وحذاء الاخير يلفت الانظار

ونشرت الملكة على حسابها الخاص عبر انستغرام صورة للامير، ارفقتها بتعلق: "للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال."

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المنشور اذ جاءت التعليقات "الله يحميه كل عام و هو العون و السند لقائد البلد" و "كل عام وانت بخير اميرنا ".

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)