محمد رمضان يكشف عن أصعب مشهد له أمام الكاميرا

وفي التفاصيل، تطرق محمد لتفاصيل الحادثة خلال حلوله ضيفًا في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش، إذ قال: "أصعب مشهد لي كان أول مرة أقف قدام كاميرا مسلسل درامي ضخم مع الفنانة المصرية حنان ترك، والمشهد كان المفروض بقولها فيه بحبك، كنت طالع بحبها وهي مش واخدة بالها".وتابع: "تعرضت لموقف محرج خلال المشهد مع حنان ترك وقفت قدامها وكلمة بحبك اللي المفروض أقولها لها مش عايزة تخرج من الرعب".وأكد الفنان المصري محمد رمضان، أن سبب جموده وخوفه من المشهد يعود لفكرة أن الكاميرات مسلطة عليه، بالإضافة إلى تواجد مخرج ومهندس صوت ومساعدين إخراج، ليضيف: "قالتلي اتكلم قول بحبك وقتها شاورت لها فعلا ومقدرتش اتكلم بس المشهد عدى".