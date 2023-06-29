كاريس بشار تحتفل بتخرج ابنها مجد الجواد وجماله حديث الجمهور

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A post shared by Karess Bashar كاريس بشار (@karessbasharofficial)
A post shared by Karess Bashar كاريس بشار (@karessbasharofficial)
أوضحت الفنانة السورية ديما قندلفت أنها لا تعتبر دور "فلك معوض" في مسلسل "ستيلتو" دور عمرها، حيث تراه نقطة تحول في مسيرتها الفنية فقط، حتى لا تقلل من شأن الأعمال التي شاركت فيها سابقا والتي ستشارك فيها لاحقا.
ظهرت الفنانة السورية ديمة الجندي بفستان زفاف أبيض على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"؛ لتعايد جمهورها بعيد الأضحى المبارك.
أثارت الممثلة اللبنانية ناديا شربل، إبنة الكاتبة والممثلة كارين رزق الله، والممثل فادي شربل الجدل بين الجمهور بسبب أحدث ظهور لها.