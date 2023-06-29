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فن

ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في أحدث ظهور.. هكذا بدت

2023-06-29 | 08:08
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ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في أحدث ظهور.. هكذا بدت

أثارت الممثلة اللبنانية ناديا شربل، إبنة الكاتبة والممثلة كارين رزق الله، والممثل فادي شربل الجدل بين الجمهور بسبب أحدث ظهور لها.

وفي التفاصيل، نشرت ناديت صورا على حسابها الخاص عبر "انستغرام"، ظهرت فيها أمام حوض السباحة بمايوه أخضر.
وتفاعل الجمهور بشكل ملفت مع الصور.
 
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فن

كارين رزق الله

ناديا شربل

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