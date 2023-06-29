ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في أحدث ظهور.. هكذا بدت

أوضحت الفنانة السورية ديما قندلفت أنها لا تعتبر دور "فلك معوض" في مسلسل "ستيلتو" دور عمرها، حيث تراه نقطة تحول في مسيرتها الفنية فقط، حتى لا تقلل من شأن الأعمال التي شاركت فيها سابقا والتي ستشارك فيها لاحقا.