ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل في أحدث ظهور.. هكذا بدت

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A post shared by Nadia Charbel (@nadiaacharbel)
A post shared by Nadia Charbel (@nadiaacharbel)
أوضحت الفنانة السورية ديما قندلفت أنها لا تعتبر دور "فلك معوض" في مسلسل "ستيلتو" دور عمرها، حيث تراه نقطة تحول في مسيرتها الفنية فقط، حتى لا تقلل من شأن الأعمال التي شاركت فيها سابقا والتي ستشارك فيها لاحقا.
ظهرت الفنانة السورية ديمة الجندي بفستان زفاف أبيض على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"؛ لتعايد جمهورها بعيد الأضحى المبارك.
تصدر العرض الأول للجزء الجديد من سلسلة افلام Mission Impossible، الذي اقيم في ابو ظبي حديث الصحف المواقع الاخبارية خلال الايام الماضية.